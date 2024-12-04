Image: 岡本玄介 半口余ってるけど大丈夫？ 電源タップにACアダプターを挿すと、一般的なプラグのジャマをする問題…昔からあるあるですよね。三叉を使ってタコ足状態にしたり、上面と側面に挿込み口があるタップを使ったりという打開策もあれば、その1口を諦めるという場合もあります。中途半端な6.5個口。0.5の意味ダイソーの「フリーコンセントコード」は、これまで見たことがない「6.5個