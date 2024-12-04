まるで“淹れたて一杯目”のような味わいへと進化した「綾鷹」を体験できる「冬こそ、心ほぐれる自分タイムおにぎりと綾鷹屋」が、12月5日（木）〜12月8日（日）の期間、東京・原宿にある東急プラザ原宿ハラカド6階屋上テラスで開催される。【写真】おにぎり型のベンチがかわいい！会場のイメージ■心地よい空間を用意今回開催される「冬こそ、心ほぐれる自分タイムおにぎりと綾鷹屋」は、秋に好評だったキャンペーンを