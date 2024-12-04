フロリダ州ヒルズボロ郡のチャド・クロニスター保安官/Chris O'Meara/AP/File via CNN Newsource（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領が麻薬取締局（ＤＥＡ）長官に指名すると発表していたフロリダ州ヒルズボロ郡のチャド・クロニスター保安官が２日、指名を辞退すると表明した。クロニスター氏はＸ（旧ツイッター）に「郡の市民のためにまだやるべき仕事があり、実現に力を注いでいる構想も多い」と投稿。保安官の職務に専念する意向を