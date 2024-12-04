ドル円、１５１円台に乗せる＝ロンドン為替 ロンドン昼に向けて、ドル円は151.05レベルに高値を更新。151円台での取引は１１月２９日以来となる。クロス円も一段高。ユーロ円は158.60近辺、ポンド円は191.29近辺に高値を伸ばしてきている。 USD/JPY151.01EUR/JPY158.52GBP/JPY191.22