俳優の永野芽郁（25）、芦田愛菜（20）、佐藤健（35）、加藤清史郎（23）らが4日、都内で行われた、映画「はたらく細胞」（武内英樹監督、13日公開）の細胞大集合プレミア舞台挨拶に出席した。この記事の写真を見る清水茜氏による同名漫画を実写映画化。人間の体の中を舞台に繰り広げられる“世界最小の物語”を、日本映画最大のスケールで描く。永野は主人公・赤血球を、佐藤は赤血球とともに体内を守る白血球を演じ、また芦田と