関西―シンガポール線が就航し、関係者に見送られ関西空港を出発するピーチ・アビエーションの初便（奥）＝4日夜関西空港などを拠点とする格安航空（LCC）のピーチ・アビエーション（大阪府田尻町）は4日、関西―シンガポール線を就航させた。同社の中距離路線は関西―バンコク線に続き2路線目。2025年大阪・関西万博の開幕を来年4月に控え、東南アジアの需要を開拓して外国人客の取り込みを狙う。シンガポール線は週7便運航す