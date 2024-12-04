世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）がＩＢＦ＆ＷＢＯ同級１位サム・グッドマン（２６＝オーストラリア）との防衛戦（１２月２４日、東京・有明アリーナ）を控える中、挑戦者が?大番狂わせ?に自信をのぞかせた。英専門メディア「ＢＬＯＯＤＹＫＮＯＣＫＯＵＴ」は注目の大一番に挑むグッドマンを特集。「２８勝無敗の日本人天才ボクサーは、１９戦全勝の挑戦者サム?ザ・ゴースト?グッドマンを相手