My Hair is Badが現在、アルバム『ghosts』を引っ提げて全26ヵ所28公演の全国ツアー<ファイヤーホームランツアー>を敢行中だ。そのツアーファイナルとなる2025年1月4日(土)および5日(日)のさいたまスーパーアリーナ2daysにて会場限定シングルとして新曲「愛着」をリリースすることが発表となった。◆My Hair is Bad 画像新曲「愛着」はバンドが大切に温めていたナンバーで、<ファイヤーホームランツアー>でもたびたび披露され