バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」が4日、「ガンダムカンファレンスWINTER 2024」を開催。大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」や新作映像作品「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」、ガンダムシリーズ45周年を記念した企画「GUNDAM NEXT FUTURE-FINAL-」の新情報を発表した。 【写真】早くも実物大GQuuuuuuXのヘッドが登場 同企画は、東京会場（新宿