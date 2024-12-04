Andy Bruce[４日 ロイター] - ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）は４日に公表した最新の世界経済見通しで、来年の英経済成長率予想を上方修正した。政府支出の急拡大を理由に挙げた。ただ、インフレ率も押し上げられ、主要７カ国（Ｇ７）で最高水準になる可能性があるとの見方も示した。ＯＥＣＤは今年の経済成長率予測しを従来の１．１％から０．９％に引き下げる一方で、２５年の見通しを前回の１．２％から１．７％に引き上げた