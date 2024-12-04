【TLC 65V型4K内蔵スマートテレビ（型番：65C61B）】 セール期間：12月9日21時30分～21時59分 通常価格：220,800円 セール価格：110,400円 限定数：21台 【MAXZEN 75V型4K対応スマートテレビ（型番：MVU75CH06）】 セール期間：12月9日20時～20時59分