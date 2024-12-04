ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、12月4日の放送で「言葉と辞書の関係」というテーマを特集。毎日新聞論説委員の小倉孝保が解説を務め、ヨーロッパにおける辞書づくりについて語った。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「フランスでは400年近くにわたってずっと辞書の改訂を続けている、