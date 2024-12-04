12月4日に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――――― ヒーハイスト [東証Ｓ]決算月【3月】12/4発表（場中） 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード3000円分を贈呈する。 株探ニュース