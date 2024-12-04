アイドルグループ・#2i2（ニーニ）の人気メンバーで、ＳＮＳで度々注目を集める天羽希純が「週刊プレイボーイ」（集英社）の表紙、巻頭グラビアに登場した。 【写真】天羽希純の健康美ボディにドキッ！ 天羽希純は8月12日生まれ、東京都出身。身長１６４センチ。「希純」の名前の由来は、氷室京介の楽曲「KISS ME」から。2020年に#2i2のメンバーに。紫色担当。最新写真集「きすみすき」（集英