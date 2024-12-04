ユーモアで世の中に明るい話題を提供した著名人に贈られる「令和６年度（第５２回）ゆうもあ大賞」の授賞式が４日、都内で行われ、俳優の黒川想矢、内藤剛志、落語家の林家木久扇が登壇した。今年３月に日本テレビ系「笑点」を卒業し、演芸界での功績を表彰された木久扇は「５５年やってきましたが、今までほめられたことがない、大賞なんていただいて小躍りしています」と笑顔。「（卒業して）ホッとしています。あの人たち