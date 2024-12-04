橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第49回が12月5日（木）に放送される。【写真】12月5日（木）放送、第49回場面カット【5点】12月4日（水）放送の第48回では……結（橋本環奈）は、専門学校の仲間とともに阪神・淡路大震災の当時、何が炊き出しで出されていたのかを聞き取り調査すると、具材が意外にもあったことに驚く。森川（小手伸也）が豆腐があることが意外だと言うと、聖人（北村有起