ゆーりが、MAISONdesに歌唱参加した楽曲「あいうぉん feat. ゆーり, はしメロ」を原口沙輔による楽曲プロデュースでセルフカバーした「あいうぉん」を配信リリース、ミュージックビデオを公開した。「あいうぉん」は、SNSの世界でキラキラした人たちを遠目で眺めている姿を歌った、MAISONdes feat.歌唱参加楽曲のセルフカバー。作詞作曲は、TikTokトレンド大賞2023ノミネート楽曲「けーたいみしてよ」等を手がけた、はしメロによる