2024年11月より25周年イヤーがスタートしたAIが、2025年2月26日に25周年記念ベストアルバム『25th THE BEST - ALIVE』をリリースすることは既報のとおり。このたび、全国ツアー<AI 25th best tour ←ALIVE→>の第一弾ツアースケジュールが発表になったことに加え、25周年記念ベストアルバム初回限定盤のジャケットに起用された家族とのポートレートのアザーカットも公開された。◆AI 画像全国ベストツアー<AI 25th best tour ←