LINEヤフーが12月4日、2024年に前年と比べ検索数が急上昇した人物や作品、商品をランキング形式で紹介する「Yahoo!検索大賞2024」を発表。大賞に、米大リーグ「ロサンゼルス・ドジャース」に所属する大谷翔平選手が選ばれました。Yahoo!検索大賞2024では、2024年1月1日〜10月1日の集計データをもとに、最も検索数が急上昇した「今年の顔」となる“大賞”のほか、アスリート、俳優、ミュージシャン、お笑い芸人、声優、スペシャ