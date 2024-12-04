東京都が、「令和6年度 女性従業員のキャリアアップ応援事業」のプログラムとして、「トップランナーたちの『女性活躍』〜意識を変革する10のメッセージ〜」を新たに制作。11月25日(月)より、シリーズ第1弾となる『世界でも一流の実績を誇る「塗装」技術を継承！「女性には無理」その暗黙の意識を破る、現場の挑戦と成長を探る！』を、同事業ホームページおよび公式YouTubeチャンネルにて公開中だ。12のプログラムで女性の活躍を応