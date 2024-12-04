楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「楽天トラベル スーパーSALE」をまもなく12月4日午後8時から20日まで開催する。楽天モバイルの契約者と楽天トラベルのBonusレベル4会員限定先行セールはすでに開催している。全国の宿泊施設で割引プランを用意するほか、国内宿泊、国内ツアー、レンタカー、バス、海外ツアー対象に特別プランの販売やクーポンを配布する。クーポンの利用で、国内ツアーは最大3万円、海外ツアー