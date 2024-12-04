ものづくりの魅力をデジタルの力で世界に発信します。被災地の能登を後押ししようと、4日から都内で北陸の伝統産業や工芸品を一堂に集めたイベントが始まりました。東京駅前の大型商業施設「KITTE」で始まった「MADE FROM 2025」。被災地・能登からは輪島塗や和ろうそくが並ぶ北陸3県の漆器業者や眼鏡店など26のブースが出展し、能登半島地震の被災地からは輪島市と珠洲市、七尾市の職人たちが丹精込めて手がけた輪島塗や和ろうそ