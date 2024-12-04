富士モータースポーツミュージアムにて、企画展『The Golden Age of Rally in Japan』が開催中だ。会期は2025年4月8日まで。【画像】フィアットX1/9、モーリス・ミニ・クーパー、ランチア・ストラトス、フィアット131、アウディ・クワトロ、ルノーR5ターボが一堂に！（写真8点）富士モータースポーツミュージアムは、2022年9月末に富士スピードウェイ西ゲート脇に開館した富士スピードウェイホテルの1〜2階に設けられた施設であり