東京都町田市の「スヌーピーミュージアム」が2024年12月14日（土）に5周年を迎えるにあたり特別なグッズと新しいフォトスポットの登場が決定した。5周年当日はスヌーピーのグリーティングも開催される。＞＞＞スヌーピーミュージアム5周年キービジュアルや記念グッズを見る（画像14点）スヌーピーは、チャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック『ピーナッツ』の登場キャラクター。『ピーナッツ』は主人公の少年チャーリー・ブ