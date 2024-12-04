中国ＥＶメーカーＮＩＯ、アゼルバイジャン進出を発表安徽省合肥市の新橋スマート電気自動車産業パークにあるNIOの工場で稼働する生産ライン。（5月9日撮影、合肥＝新華社記者/張端）【新華社上海12月4日】中国の電気自動車（EV）メーカー、上海蔚来汽車（NIO）はこのほど、EV関連事業を手がけるアゼルバイジャン企業、グリーンカーと戦略的協力協定を結び、同国で事業を展開し、ユーザーにスマートEVとサービスを提供すると発表