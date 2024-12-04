ユーロ圏１０年債利回り格差 仏８４ｂｐ拡大一服も水準自体は高い ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:55時点）（%） ドイツ2.073 フランス2.91（+84） イタリア3.254（+118） スペイン2.781（+71） オランダ2.298（+23） ギリシャ2.928（+86） ポルトガル2.527（+45） ベルギー2.672（+60） オーストリア2.514（+44）