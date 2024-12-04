人気アニメ「モノノ怪」シリーズの劇場版第二作となる『劇場版モノノ怪第二章火鼠』（2025年3月14日公開）より、ティザービジュアル、第一弾予告映像、メインキャラクター、そして新キャストが一挙に発表された。「モノノ怪」は、17年にわたり根強く愛され続けている人気アニメシリーズ。謎の男・薬売りが、人の情念や怨念が取り憑いたモノノ怪によって引き起こされる怪異を鎮めるため、諸国を巡り、立ち向かう。7月には初