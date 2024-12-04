Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。現在、 世界最小級ロボット掃除機・コードレス掃除機・ デュアル集塵ステーション が1台に集約されたSwitchBot（スイッチボット）の「ロボット掃除機 K10+ProCombo 」や、 毛がらみ除