ブラックホールの双子のような存在である「グラヴァスター」について、チャンネル登録者数2300万人超の人気科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが解説しています。Black Hole's Evil Twin - Gravastars Explained - YouTube純粋なエネルギーで満たされ、自然界で可能な限り奇妙な物質でできた殻を持つ、宇宙に存在するシャボン玉のような存在が「グラヴァスター」です。グラヴァスターの正体とは何なのか、どんな姿をしているのか