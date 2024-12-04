ボートレース江戸川の6日間シリーズ「3支部ガチ対決シリーズin江戸川」は4日、予選2日目が行われた。松井洪弥（31＝三重）が2日目8Rで4コースカドからトップスタートを決めると、一気に捲り切って今節2勝目。得点率4位タイに浮上して予選を折り返した。「スタート特訓から行き足が凄く良くて、こうなると思った展開通りになった感じ。乗り心地も大分良くなっている。調整のベースも定まってきた」と手応えも申し分ない。5