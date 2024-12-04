旬の寒ブリが超大漁。その量、なんと大漁の16倍です。日向定置網組合高橋武一組合長「大漁、大漁、大漁。うれしい、うれしい、大満足」福井県美浜町の漁師町。一日500匹のブリが取れれば「大漁」と言われていますが、3日はその16倍、約8000匹が水揚げされました。漁港では2日も7000匹が揚がっていて、連日の「超大漁」に活気付いています。日向定置網組合高橋武一組合長「3から4日前から西風が吹いて絶好のコンディショ