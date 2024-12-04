覚醒剤を密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたオーストラリア国籍のドナ・ローズ・ネルソン被告（58）の裁判員裁判の判決が4日、千葉地裁（鎌倉正和裁判長）であった。判決は「覚醒剤運搬に必要不可欠で重要な役割を果たした」として、被告を懲役6年、罰金100万円（求刑懲役10年、罰金300万円）とした。判決などによると、被告は昨年1月3〜4日、何者かと共謀し、覚醒剤約2キロが隠されたスーツケースを、ラオス