『学習まんが 世界の歴史8 ヨーロッパの主権国家 絶対王政と啓蒙専制君主』（郄井啓介：監修、 菊地昭夫：漫画、近藤たかし：シナリオ/集英社）第8回【全12回】集英社創業100周年記念企画として『学習まんが 世界の歴史』が22年ぶりに全面リニューアル！ 世界中で起こった出来事を、ドラマチックかつ美麗なイラスト、魅力的なキャラクター、わくわくするストーリーで描いています。各巻の表紙イラストは『キングダム』の原