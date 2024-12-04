浦和は4日、MF松尾佑介が腰椎椎間板ヘルニアで手術を行ったと発表した。全治は約10週間の見込みだという。今季最終戦となる8日の新潟戦への出場は絶望的となった。鋭いドリブル突破が武器の松尾は22年に横浜FCから浦和に移籍。23年1月にウェステルローに期限付きで加入。約1年でリーグ戦29試合に出場していた。今季から浦和に復帰した。ここまでリーグ戦22試合に出場し、4得点。腰痛などの影響で5月から欠場が続いていたが、