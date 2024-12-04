中国海洋石油集団（中国海油）は3日、中国初の海上多層重油熱回収開発プロジェクトである「錦州23-2油田」開発プロジェクトが無事稼動開始したと発表した。これにより、中国の海上重油は大規模熱回収開発の新たな段階に入ったことになる。科技日報が伝えた。錦州23-2油田は渤海遼東湾の北部海域に位置し、平均水深は約13メートルで、主な生産施設は2基の新しい中心処理プラットフォームで、67本の開発井の稼動が予定されており、ピ