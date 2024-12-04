プロ野球2軍イースタンリーグのオイシックス新潟アルビレックスBCは12月4日、新たに入団する15人の選手を発表！リーグ参入2年目に向けて抱負を語りました。【吉田優アナウンサー】「新入団選手の皆さんがいま会場に姿を現しました。イースタンリーグ2年目のシーズンに向けて、選手たちはどのような意気込みを語るのでしょうか？」4日、新潟市中央区で新入団選手の会見を開いたオイシッ