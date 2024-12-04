電通デジタルとNPO法人八王子視覚障害者福祉協会は12月20日より、視覚障害者とともに全身でアート作品を体感できるイベント「ENTOUCHABLE MUSEUM -超さわれる美術館-」を開催する。ENTOUCHABLE MUSEUM -超さわれる美術館-「ENTOUCHABLE MUSEUM -超さわれる美術館-」は、東京大学大学院新領域創成科学研究科篠田・牧野研究室が開発した、何も装着していない人体表面に触覚を提示することができる最先端のハプティクス技術を活用し、