東京時間18:18現在 香港ハンセン指数 19742.46（-3.86-0.02%） 中国上海総合指数 3364.65（-14.16-0.42%） 台湾加権指数 23255.33（+227.87+0.99%） 韓国総合株価指数 2464.00（-36.10-1.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8462.60（-32.61-0.38%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80880.13（+34.38+0.04%） ４日のアジア株は、まちまち。上海株は反落。１１月の中国財新サービス業ＰＭＩ