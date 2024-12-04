リバプールのFWモハメド・サラーが来季もクラブに残るか不透明な状況の中、MFアレクシス・マック・アリスターが残留を願うコメントを発した。アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』が伝えている。マック・アリスターはアルゼンチン版『ESPN』でサラーについて問われ、「彼を毎日見ていると、すごくハードワークする人間で、疲れを知らない。最初に来て最後に去る人間だ。どんな状況にも準備万端で、それをピッチに持ち込ん