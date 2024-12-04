キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、体験型ポップアップストア「b8ta Pop-up Osaka Umeda」に出展する。期間は12月8日（日）から12月14日（土）まで。会場は阪急大阪梅田駅1階中央WEST広場。 展示製品には、1.0型CMOSセンサーと大口径マイクを搭載したVlogカメラ「PowerShot V10」、手ブレ補正機能付きのゴルフ用レーザー距離計「PowerShot GOLF」、スマートフォン連携に対応したミニフ