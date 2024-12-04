将棋の第2回達人戦立川立飛杯決勝が12月4日に行われ、丸山忠久九段（54）が行方尚史九段（50）に97手で勝利し、初優勝を決めた。この結果、丸山九段は二代目の「達人」の称号を獲得し、棋戦優勝数を14回とした。【映像】丸山九段の表彰式の表情50歳以上の棋士57人で競う“トップ・オブ・レジェンド”の栄冠は、丸山九段が掴んだ。丸山九段の左美濃、行方九段の雁木の出だしとなった本局は、角が飛び交う華々しい戦いに。互い