元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が11月26日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【井端監督】戸郷投手継投について。あのタイミングの理由と裏側」に出演。「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」(以下、「プレミア12」)が終了し、井端弘和監督への批判の声があることについて持論を述べた。○井端弘和監督への批判の声があることに言及「プレミア12」にて、11月24日に行われた台