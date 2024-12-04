明大は４日、来季のＪリーグ加入が内定しているＦＷ中村草太（広島）、ＭＦ常盤亨太（ＦＣ東京）、ＧＫ上林豪（Ｃ大阪）、ＭＦ熊取谷一星（東京Ｖ）、ＤＦ内田陽介（東京Ｖ）、ＤＦ永田倖大（京都）のプロ内定者会見を明治大学・駿河台キャンパス内で行った。関東大学リーグで史上初の無敗優勝（１５勝７分け）を達成した“最強世代”からプロ入るする６人全員が、日本のトップカテゴリーのＪ１クラブに内定している。栗田大輔