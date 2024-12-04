イチゴの本格的な出荷シーズンを前に、「日本一のいちごのまち」真岡市で４日、イチゴの盗難防止に向けて、パトロール隊の出陣式が行われました。 真岡市と真岡警察署、それにＪＡはが野で組織する、合同パトロール隊「いちご守り隊」は今年で５年目になります。 真岡市役所の駐車場で行われた出陣式には、真岡市の石坂真一市長や真岡警察署の生井弘道署長、ＪＡはが野の渡辺栄組合長ら、関係者およそ３０人が