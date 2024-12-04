ヤクルトのドラフト1位・中村優斗が新入団発表で意気込みを語った(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトの新入団選手発表会が12月4日に都内で行われ、ドラフト1位で即戦力として期待がかかる中村優斗が意気込みを語った。【関連記事】【ヤクルト】中村優斗の一本釣り成功は大きい2位・4位は村上&山田の“後継者”指名で「補強ポイント」合致のドラフトに最速160キロ右腕は、スワローズの背番号「15」のユニフォームに袖