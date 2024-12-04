ソフトバンクの柳町達外野手（２７）が４日、福岡市内の球団事務所で契約更改に臨み、８００万アップの４２００万円でサインした。（金額は推定）シーズン序盤は二軍で３割以上の打率を残したものの、なかなか出番が回ってこず。それでも５月下旬に一軍昇格を果たすと、勝負強い打撃を発揮し打率２割６分９厘、４本塁打、４０打点の成績を残した。柳町は「優勝への貢献度を評価してもらった」と話し、「もどかしい経験が終盤