■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 150.35／150.40 1.0508／1.0510 158.03／158.04 ＮＹ午後５時 149.60／149.61 1.0509／1.0510 157.18／157.24 午後５時のドル／円は、前日ニューヨーク市場午後５時と比べて