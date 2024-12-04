明大は４日、来季のＪリーグ加入が内定しているＦＷ中村草太（広島）、ＭＦ常盤亨太（ＦＣ東京）、ＧＫ上林豪（Ｃ大阪）、ＭＦ熊取谷一星（東京Ｖ）、ＤＦ内田陽介（東京Ｖ）、ＤＦ永田倖大（京都）のプロ内定者会見を明治大学の駿河台キャンパス内で行った。関東大学リーグで史上初の無敗優勝（１５勝７分け）を達成した“最強世代”で主将を務め、大学リーグで２年連続得点＆アシスト王の偉業を達成した中村は、現在Ｊ１で優