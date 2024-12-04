すべてが前衛的今までの騒動は忘れよう。できれば、この2週間の「Living Vivid」や「Breaking Moulds」に関する騒ぎは、頭から消し去ろう。【画像】新時代の幕開けを告げる2ドア・クーペ【ジャガー・タイプ00コンセプトを写真で見る】全16枚代わりに、待望の次世代コンセプトクーペ、ジャガー「タイプ00（ゼロゼロ）」に注目していただきたい。90年の歴史を持つジャガーブランドにまったく新しいデザインスタイルをもたらし、202