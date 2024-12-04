インナーブランド｢tu-hacci(ツーハッチ)｣は、身長150cm前後の小柄な女性のためのアパレルブランド｢COHINA｣との初コラボレーションによる新商品を12月4日(水)20:00より発売いたします。コラボレーションアイテムは、小柄なあなたに寄り添う、ナイトブラ。特に、身長148cm前後の方におすすめのアイテムが展開されます。 COHINAとのコラボレーション シリーズ累計販売数100万枚を誇るtu-hacc